Соответствующие изменения в областную смету внесли в ходе ХIХ сессии Харьковского областного совета VII созыва.Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
– На отдых детей социально незащищенных категорий в этом году выделено на 15% больше, чем было в 2017-м. Таким образом, мероприятиями по оздоровлению мы сможем охватить более 7 тысяч детей региона, - сообщил начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Виталий Кириленко.
Для справки. На оздоровление за счет бюджета имеют право: дети-сироты и те, которые лишены родительской опеки; дети с инвалидностью; дети, родители которых погибли в районе проведения АТО и ООС; дети участников АТО и ООС; дети погибших участников массовых акций гражданского протеста; дети внутренне перемещенных лиц; дети из многодетных семей; дети из малообеспеченных семей; дети, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС; дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей или от несчастного случая на производстве; дети, находящиеся на диспансерном учете; дети, взятые на учет службами по делам детей как такие, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах; родные дети родителей-воспитателей и приемных родителей, проживающих в одном детском доме семейного типа или в одной приемной семье; талантливые и творчески одаренные дети; дети работников АПК и социальной сферы.