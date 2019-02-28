Председатель ХОГА Юлия Светличная поддержала обращение депутатов областного совета относительно урегулирования ситуации, сложившейся в учреждении.

В обращении депутатский корпус акцентирует внимание Министра аграрной политики и продовольствия Украины, а также руководителя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на многочисленные жалобы на работу ведомства в Харьковской области.«Требуем срочно осуществить проверку деятельности указанного территориального органа и его руководства, по результатам которой принять соответствующие действенные меры», – говорится в обращении.Эту инициативу поддержала Юлия Светличная.– В прошлом году на взятке задержали руководителя одного из подразделений областного управления Госпродпотребслужбы, который должен был бороться с коррупцией. Именно на это была моя реакция – мы направили письмо в Госпродпотребслужбу с требованием заменить руководящий состав. Людей заменили, но принципы не изменились, – сказала руководитель ХОГА. – Я общаюсь с представителями органов местного самоуправления и с коллегами из других областей и вижу, что такая ситуация сложилась во многих регионах. Поэтому, учитывая обращения людей и желание депутатов, нужно обратить внимание на повышение качества работы этой службы. Если факты, освещенные в СМИ, подтвердятся, необходимо направить обращение в Генпрокуратуру, МВД и антикоррупционные органы.