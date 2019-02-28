Директором – главным дирижером Харьковской областной филармонии снова назначен Юрий Янко.

Соответствующее решение было принято 28 февраля на сессии Харьковского облсовета.Юрий Янко выиграл соответствующий конкурс. Он назначен на должность с 10 марта, срок действия контракта – пять лет.Также для 70 штатных единиц филармонии из областного бюджета выделили дополнительное финансирование.Как отметили в Управлении культуры и туризма ХОГА, финансирование предусмотрено Программой развития культуры и туризма, а также охраны недвижимого культурного наследия Харьковской области на 2019-2023 годы.По словам заместителя директора Харьковской областной филармонии Инны Волощук, коллектив учреждения пополнится 70 новыми сотрудниками уже с 1 марта.– В основном, это технический состав: инженеры, монтажники, электрики, а также уборщики. Такие изменения состоялись, потому что после капремонта увеличилась площадь комплекса, а также добавилось много нового оборудования, – сообщила Инна Волощук.Кроме того, по данным начальника Управления культуры и туризма ХОГА Олега Яцины, из областного бюджета будут направлены средства на обновление материально-технической базы учреждений культуры и искусств. В частности, приобретут зрительские кресла для Харьковского академического украинского драматического театра им. Т. Шевченко и для Харьковского художественного училища. Для Харьковского музыкального училища им. Б. Лятошинского закупят новые музыкальные инструменты и систему электрозвучания.– Также в этом году выделены средства для проведения ремонта системы водоснабжения и водоотведения здания Лозовского высшего колледжа искусств. Предусмотрены деньги из областного бюджета на изготовление проектно-сметной документации, ремонт фасада и кровли Харьковского музыкального училища. Соответствующие документы будут разработаны для реставрации памятника архитектуры: дома управляющего, – отметил Олег Яцина.Кроме того, будут выделены средства для обустройства территории в Литературно-мемориальном музее им. Г. Сковороды и на ремонт крыши Харьковского художественного музея.