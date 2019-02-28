В ночь на 1 марта по Харькову и области области ожидаются порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.

1 марта: облачная погода. Небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами по области порывы 15-20 м/с, днем по городу и области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 0-5° тепла. По городу: температура воздуха в течение суток 0-2° тепла.2 марта: облачная погода. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток 0-5° мороза.