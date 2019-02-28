Сотрудники СБУ совместно с главным управлением Государственной фискальной службы в Киеве и столичной прокуратурой во вторник провели санкционированные обыски в помещении группы охранных компаний «Служба безопасности Стелс», соучредителем которых является один из священнослужителей РПЦ (бывшего Московского патриархата УПЦ).

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.«Правоохранители предварительно установили, что в результате незаконной деятельности указанных субъектов хозяйствования в государственный бюджет, минуя систему налогообложения, не поступило более 9 миллионов гривен налогов, что нанесло существенный ущерб экономическому потенциалу нашей страны», — сообщили в пресс-центре СБУ.По результатам проведенных процессуальных действий правоохранители получили документальные материалы, свидетельствующие о совершении фигурантами производства преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).«Кроме этого, в ходе обысков обнаружена литература антиукраинского содержания, которая призывает к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы. Также установлена связь указанного священнослужителя УПЦ (МП) с российскими парамилитарными структурами. Продолжается досудебное следствие», — говорится в сообщении.