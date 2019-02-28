Подскажите, пожалуйста, кто может воспользоваться услугами инватакси? Сколько раз в месяц? И как оформить заявку?

Марина

Как разъяснили в харьковской городской общественной организации людей с инвалидностью «Креавита», социальная транспортная услуга предоставляется жителям города Харькова — инвалидам 1–2 групп, а также детям-инвалидам в возрасте старше пяти лет c заболеваниями опорно-двигательного аппарата.Перевозки осуществляются на специализированных микроавтобусах, оборудованных подъемниками. Услуга работает по принципу обычного такси: от подъезда дома клиента до места назначения. Доставка осуществляется по городу в различные социальные, медицинские, административные и культурные учреждения -- поликлиники, райисполкомы, территориальные центры, вокзалы, кинотеатры, музеи, магазины, парки и т. д.Потенциальным клиентам транспортной услуги необходимо зарегистрироваться в диспетчерской службе и предоставить в двух экземплярах ксерокопии паспорта, идентификационного кода и справки медико-социальной экспертной комиссии, а также заполнить типовое заявление и соглашение на сбор и обработку персональных данных. В случае отсутствия в справке МСЭК в п. 9 «Причина инвалидности» отметки «по поражению опорно-двигательного аппарата» необходимо предоставить копию индивидуальной программы реабилитации, в которой в разделе II «Технические и другие средства реабилитации» будет указана инвалидная коляска.Для регистрации детей с инвалидностью предоставляется паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, идентификационный код ребенка, справка врачебно-консультационной комиссии об инвалидности ребенка, индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, в которой в разделе «Технические и другие средства реабилитации» будет указана инвалидная коляска, а также по две ксерокопии каждого из вышеперечисленных документов.В Харькове предоставляется три бесплатные поездки в месяц в оба конца, и человек сам решает, куда ехать. Вызвать такси можно, позвонив по номерам: