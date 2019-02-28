Украину на олимпиаде представляли 11 школьников, пятеро из которых – учащиеся Харьковского физико-математического лицея №27.

Международная математическая олимпиада Romanian Master of Mathematics прошла в Бухаресте (Румыния). В ней приняли участие 135 школьников из 24 стран мира. Украину представляли 11 школьников, пятеро из которых учащиеся Харьковского физико-математического лицея №27 — Александр Войтович, Климентий Золотарев, Алексей Масалитин, Денис Слободянюк и Михаил Куприянов.По итогам олимпиады сборная Украины завоевала три серебряные и пять бронзовых медалей. В том числе две медали завоевали харьковские школьники: Александр Войтович стал серебряным призером, а Климентий Золотарев – бронзовым.Отметим, что приглашение на олимпиаду Romanian Master of Mathematics получают страны, которые из года в год демонстрируют высокие результаты на Международной математической олимпиаде.