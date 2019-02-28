Ранее ученые утверждали, что если человек мало двигается и ведет нездоровый образ жизни, то старость нагрянет уже после 30-летия.

Но недавнее исследование американских ученых показало, что стареть организм начинает позже. Для этого эксперты оценивали уровень миелина в крови. Добавим, что это вещество защищает нервные клетки нашего организма. От уровня выработки его в крови и зависит наступление старости. Так ученым удалось доказать, что прощание с молодостью происходит в возрасте 39 лет, информируют «Экономические новости».В ходе исследования было доказано, что ближе к сорока годам в нашем организме начинают проявляться возрастные недуги. Например, вы начинаете жаловаться на боли в суставах, чувствуете постоянную усталость, а также вам становится тяжелее овладевать современными технологиями.