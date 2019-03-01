От шельфового ледника Бранта в Антарктиде отделяется айсберг площадью около 1700 квадратных километров, то есть примерно как два Нью-Йорка, сообщаетcя на сайте NASA.

«Разлом ледника Бранта приведет к образованию айсберга площадью, в два раза превышающей площадь Нью-Йорка. Неизвестно, как его отделение скажется на будущих научных исследованиях и присутствии на леднике людей», – говорится в сообщении.Так называемая Хэллоуинская трещина на леднике впервые была замечена в октябре 2016 года при сравнении изображений, полученных со спутников Landsat. С того времени трещина постоянно растет и углубляется в восточном направлении. Последний снимок сделан 23 февраля 2019 года. Отколовшийся айсберг (не менее 1700 км².) по антарктическим меркам не считается очень большим и по размерам даже не войдет в топ-20.