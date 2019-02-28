В Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые грабили квартиры в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.Как выяснилось, на счету 36 и 40-летних харьковчан – более десятка квартирных ограблений. Мужчины нигде не работают и ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Во время обысков в домах злоумышленников полицейские нашли отмычки, ноутбуки, мобильные телефоны и планшеты.Как выяснилось, одного из мужчин в конце июля прошлого года задержали за кражу в поселке Песочин Харьковской области. Мужчина находился под стражей, но он вышел под залог и продолжил свою преступную деятельность.