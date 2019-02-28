Депутаты согласились принять здание оперного театра в общую собственность территориальных громад области.

Об этом информирует Медиа группа Объектив.

Как сообщила начальник управления по вопросам коммунальной собственности Марина Бурьянова, для того, чтобы здание приняли в коммунальную собственность, необходимо согласие министерства.

– Речь идет об объединении здания. Учреждение как было государственным, так и остается, — отметила Бурьянова.

Как сообщил глава облсовета Сергей Чернов, площадь ХНАТОБа составляет порядка 55 тысяч квадратных метров. Большая часть помещений находится в государственной собственности, а порядка 13 тысяч квадратных метров — в общей собственности территориальных громад. В последних размещаются 4 коммунальных предприятия.

Решение вызвало живое обсуждение среди депутатов. Представители различных фракций поднимали вопросы целесообразности передачи здания в коммунальную собственность и состояния части помещений, которые, по их словам, непригодны к эксплуатации.

– Экономически проект никак не обоснован, — заявил депутат Дмитрий Булах.

В то же время, депутаты не поддержали предоставление слова директору ХНАТОБа Олегу Орищенко.

– Передача необходима, чтобы один хозяин был у всех помещений, в которых в том числе находятся коммунальные учреждения. Никто не хочет принимать решение, которое может навредить оперному театру, — добавил Чернов.

Решение поддержали 55 депутатов, против – 15, воздержались – 2.

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