Полиция устанавливает владельцев автомобилей с европейской регистрацией, которых обманули мошенники.

Напомним, злоумышленники под предлогом оказания услуг, связанных с растаможкой транспортных средств, которые ввезены на территорию Украины из других государств, завладели денежными средствами граждан в особо крупных размерах.Полиция просит всех, кто пострадал от противоправной деятельности указанной группы лиц, обращаться с соответствующими заявлениями в следственное управление ГУНП в Харьковской области по адресу: Харьков, ул. Веснина, 14, 2-й подъезд, а также по телефонам