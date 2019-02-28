Тромбы – это сгустки крови, которые формируются в кровеносных сосудах при повреждениях сосудистой стенки. У большинства людей сгустки крови в организме формируются ежедневно, однако в норме они рассасываются и не вызывают никаких патологичных симптомов.

Но время от времени они слепляются в большой сгусток – и это уже становится опасным, поскольку он может закрыть просвет в сосуде, что приведет к кислородному голоданию и даже к отмиранию некоторых тканей. В свою очередь оторвавшийся тромб резко повышает риск инфарктов и инсультов. Об этом сообщает МедикФорум.Специалисты назвали 8 признаков возможного тромба.Многие пациенты говорят о возникновении резкой и сильной боли в области икроножной мышцы. Это основной симптом тромбоза глубоких вен. В некоторых случаях единственное проявление заболевания.Если ощущение онемения и покалывание возникают только в одной руке или ноге, это уже серьезный повод для обращения к врачу.Бледность, заметная лишь на определенных участках кожи, - один из «классических» симптомов тромба, который провоцирует такое побледнение тем, что затрудняет нормальную циркуляцию крови. Например, может оказаться, что одна нога или ее область бледнее другой.Это распространенный ранний симптом тромба. Над местом скопления сгустков крови кожа может стать более холодной или, наоборот, «затемпературить».Она может быть симптомом тромба, возникшего в области таза или одной из брюшных вен.Медики говорят о том, что чаще всего повышенное потоотделение связано с образованием тромба в области сердца или легких. Потливость должна настораживать, если заметны какие-либо еще из вышеприведенных симптомов.Появление выраженной одышки и увеличение частоты дыхательных движений до 30-40 в минуту - это характерные симптомы тромбоэмболии легочной артерии. Также при этом может сильно бледнеть кожа.Острая, колющая боль в грудной клетке – частое проявление тромбоэмболии легочной артерии.