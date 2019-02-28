Украинские военные и другие силовики, которые решили перейти на сторону России после аннексии Крыма, не смогли остаться на полуострове. Вместо этого их отправляют в самые дальние уголки страны-агрессора или вовсе в горячие точки, где она ведет войну.

Об этом в своем видеоблоге на Youtube заявил корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.– Российское руководство исходит из принципа, что предателей никто не любит. Поэтому идет замена кадров. Очень часто говорят о том, что украинские военные перешли на сторону Российской Федерации ради квартир. Но сколько я слышал об этом, то тренд такой: добро пожаловать в Россию! Россия — это не только Крым. Это еще и Дальний Восток. Страна большая, тут есть где служить. Их не увольняют — пожалуйста, переезжай в другое место, докажи, что ты предан новой родине. Тем более, есть Сирия еще, Северный Кавказ. В общем, есть где военным себя проявить, — с сарказмом отметил он.