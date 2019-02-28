Китайские ученые доказали, что вес папы влияет на пол будущего ребенка.Специалисты проводили эксперименты, которые, к слову, длились не один год. Они пришли к выводу, что именно вес будущего папы влияет на то, кто родиться: мальчик или девочка. Если мужчина имеет лишний вес, что чаще всего на свет рождаются мальчики, а вот отцами принцесс становятся худые представители мужского пола, информируют «Экономические новости».
Ученые до конца не разобрались из-за чего это происходит. Они считают, что все дело в сниженной выработке Y-сперматозоидов у мужчин, которые страдают лишним весом. Эксперты и дальше будут продолжать изучать этот вопрос. Они уверены, что эта закономерность ляжет в основу планирования пола будущего ребенка.