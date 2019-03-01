Российское грузовое судно отклонилось от курса и врезалось в мост у юго-восточного побережья Южной Кореи.По данным южнокорейских властей, капитан судна находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает НВ со ссылкой на Yonhap.
Информации о пострадавших нет. После инцидента часть моста, в котором осталась вмятина, была перекрыта.
В береговой охране, сообщили, что содержание алкоголя в крови капитана составила 0,86 промилле при допустимых 0,3 промилле.
За 40 минут до столкновения судно также задело круизный лайнер в порту Пусана.
По информации News Joins, навигационная береговая служба послала сигнал капитану о возможной аварии, в случае если он не скорректирует маршрут, и дала указания о перемене курса. Однако российский капитан заявил, что "плохо понял английский".