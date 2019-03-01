В Министерстве иностранных дел Украины заявили о возможности отмены безвизового режима с Израилем в случае, если продолжится практика безосновательного отказа во въезде для украинцев.

Как сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко, Киев рассматривает возможность пересмотра условий поездок для граждан тех стран, где права «украинских туристов и путешественников систематически нарушаются», передает LB.ua.«МИД Украины считает недопустимым, чтобы в каждом украинском туристе на границе видели нарушителя иммиграционных правил из-за неготовности или нежелания правительств бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах», – подчеркнула Зеленко.Напомним, что 15 февраля в аэропорту Киева задержали 35 израильтян. В знак протеста в аэропорту Тель-Авива задержали целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.После того как в ситуацию вмешались израильские дипломаты и народный депутат Украины Георгий Логвинский, всех израильтян и украинцев пропустили под «личную гарантию» нардепа.По данным СМИ, с начала 2019 года в международном аэропорту Борисполь украинские пограничники отказали во въезде 96 гражданам Израиля, а в аэропорту Тель-Авива – 503 украинцам.