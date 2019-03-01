Ученые отмечают, что в марте Украину накроют, как минимум, 4 геомагнитные бури.

Так что у многих метеозависимых людей будет наблюдаться ухудшение здоровья из-за негативного солнечного влияния. Эксперты подчеркивают, что первая буря уже произойдет в первых числах марта, информируют «Экономические новости».Специалисты отмечают, что также тяжелые всплески прогнозируются 19, 27 и 28 марта.Медики советуют в эти дни внимательно прислушиваться к своему здоровью. Также исключить жирную пищу и воздержаться от сильных физических нагрузок. Эксперты рекомендуют больше отдыхать и забыть о проблемах, так как магнитные бури также влияют и на психическое состояние.В некоторых случаях в такие дни наблюдается обострения хронических заболеваний. Ученые советуют запастись в аптеке всеми необходимыми медикаментами, которые могут облегчить жизнь. Также пить чай с мелиссой и мятой, который хорошо успокаивает. Больше гулять на свежем воздухе.