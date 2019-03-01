В 2018 году на Харьковщине реализовывалось 39 региональных и областных программ.

Срок действия десяти из них закончился в конце года. Также были утверждены 17 новых программ, из которых десять вступили в силу 1 января 2019-го. Такие цифры были озвучены 28 февраля в ходе пленарного заседания ХIХ сессии областного совета VII созыва.Бюджет области в 2018 году выполнен почти на сто процентов. Все субвенции, которые были получены из государственного бюджета, потрачены по назначению.Что касается социально-экономического развития региона, то в области удалось увеличить показатели по привлечению инвестиций в отрасль машиностроения, что повлекло за собой увеличение количества рабочих мест. Так, по информации директора Департамента экономики и международных отношений облгосадминистрации Андрея Колоса, промышленные предприятия получили заказов на 58,3 млрд грн, из которых 31% – иностранные инвестиции. Отмечается положительная динамика в машиностроении. За 2018 год производство увеличилось на 5%, а за последние три года – на 26 %. Количество рабочих мест выросло на четыре тысячи.Положительные результаты продемонстрировало и сельское хозяйство. Например, по урожаю подсолнечника Харьковщина занимает лидирующее положение в стране.Выросли темпы строительства – на 67% за последний год. Продемонстрировала подъем и средняя заработная плата – сейчас по области она составляет более девяти тысяч гривен.Таким же образом областная власть планирует действовать в этом году. На заседании сессии было рассмотрено рекордное количество вопросов, в частности, изменения в бюджет области на текущий год. Депутаты утвердили перечень субвенций в строительство дорог, школ, амбулаторий, спортивных объектов, в реконструкцию больниц, музеев, театров и объектов культурного наследия, на финансирование медпомощи переселенцам, закупку лекарственных средств для онкобольных, на обеспечение жильем воинов АТО и оснащение Харьковщины системами видеонаблюдения и т.д.