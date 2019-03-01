Чтобы украинцев снова стало 52 миллиона каждая женщина страны должна рожать по четыре ребенка – и это учитывая оккупированные территории, включая Крым.

Об этом говорится в сюжете ТСН По информации СМИ, украинцев должно стать снова 52 миллиона – такую цель поставили в 2018 году перед собой в правительстве и ввели для ее достижения программу рождаемости и поддержки семей. Однако она не дала результатов, и по итогам последнего года рождаемость сократилась на 28 тысяч младенцев, говорится в сюжете.Новации в виде пакета малыша, муниципальной няни и т. п. не привели к всплеску рождаемости. За годы независимости украинцев стало на 10 миллионов меньше – 42 миллиона. Такая потеря сопоставима с количеством населения таких стран, как Греция, Швеция или Португалия.По неофициальной же информации, еще несколько миллионов людей работают за границей, поэтому в Украине постоянно проживает около 35 млн реального населения. Часть из них исповедует идеологию чайлдфри – добровольный отказ от возможности завести детей.Другая составляющая демографических проблем Украины – уменьшение количества женщин репродуктивного возраста. Это последствия кризиса 1990-х, когда рождаемость так же стремительно упала."Их просто численно меньше. И им, соответственно, надо больше рожать", - объясняет ведущий научный сотрудник института демографии и социальных исследований Павел Шевчук. Чтобы 52 миллиона вновь стали реальными хотя бы до конца 2030-х лет, каждая женщина должна рожать по четыре ребенка – и это учитывая оккупированные территории, включая Крым.