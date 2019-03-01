Антимонопольный комитет Украины считает повышение тарифов в Харьковском метрополитене необоснованными.Прокуратура призывает руководство города выполнять Конституцию. Харьковчане отказываются ездить по завышенной стоимости. Как развивается ситуация с ценами на проезд в Харькове?
В Харьковском областном отделении Антимонопольного комитета Украины заявили о необоснованности нового тарифа на услуги по перевозке пассажиров в метро Харькова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В комитете отметили, что в ходе проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда территориальным отделением АМК Украины предварительно установлено, что в калькуляцию включены расходы, не связанные с оказанием услуг по перевозке пассажиров, что противоречит порядку формирования тарифов на услуги метрополитена, утвержденному приказом Министерства транспорта и связи Украины.
Соответствующие данные направлены в прокуратуру Харьковской области.
Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко призвал руководство Харькова соблюдать Конституцию Украины и выполнять судебные решения.
— С одной стороны, есть решение суда, которое приостанавливает повышение тарифов на проезд. С другой — город-миллионник, который более недели вынужден пользоваться услугами по ценам, законность которых стоит под большим вопросом, — расставил акценты областной прокурор, выступая на сессии областного совета 28 февраля. — Право гражданина защищаться судом обеспечивается 55-й статьей Конституции Украины. А в 129-й статье с пометкой 1 отмечается, что суд принимает решение именем Украины. Судебное решение является обязательным к исполнению. Мы имеем свидетельство попытки уклониться от исполнения решения суда.
Юрий Данильченко сообщил, что прокуратура области стала инициатором расследования по ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса Украины «Невыполнение судебного решения».
— Проведение досудебного расследования поручено органам Национальной полиции. Мы получили результаты проверки, проведенной территориальным управлением Антимонопольного комитета Украины. Эти выводы приобщены к материалам уголовного производства и не могут быть обнародованы. Но скажу, что комитет установил сразу несколько значительных нарушений. Ждем выводов еще нескольких контролирующих органов, — сказал прокурор области.
Юрий Данильченко напомнил, что за невыполнение судебного решения предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
— Не хочу никого пугать тюрьмой. Хочу вежливо попросить соблюдать Конституцию и кодексы Украины и не ждать, пока папка с доказательствами переполнится, — сказал прокурор.
Харьковчане требуют вернуть прежние тарифы на проезд
Напомним, Харьковский горсовет утвердил новые тарифы на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах. С 7 февраля стоимость одной поездки в метро увеличили с 5 гривен до 8 гривен, в наземном транспорте – с 4 гривен до 6 гривен. Повышение тарифов взялся расследовать Антимонопольный комитет Украины. Активисты и общественность по-своему выразили свое отношение к подорожанию. 19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил действие новых тарифов в трамваях и троллейбусах. В горсовете заявили, что не смогут выполнить решение в короткие стоки, так как нужно время на подготовку. В горсовете также пояснили, что решение суда будет обжаловано. Однако готовы рассмотреть новую систему оплаты, предполагающую дифферециацию. Прокуратура Харьковской области внесла в единый реестр сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами). Однако мэрия до сих пор не выполнила решения суда. Зато решением исполкома изменено предыдущее решение от 6 февраля, при это новая стоимость проезда сохранена. В самой подземке считают, что тариф 8 гривен – это тоже мало и угрожают увеличением интервалов движения поездов до десяти минут в случае возврата к старой стоимости.