Верховная Рада ратифицировала Многостороннюю конвенцию о выполнении мероприятий, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Законопроект №0216 приняли с третьей попытки. Документ поддержали 231 народный депутат.Законопроект президент Петр Порошенко внес в парламент 27 февраля.Необходимость заключения и ратификации конвенции обусловлена ​​тем, что с 1 января 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать минимальный стандарт BEPS, говорится в пояснительной записке к закону.Он должен способствовать, в частности, борьбе с налоговыми злоупотреблениями и избежанию двойного налогообложения между странами.