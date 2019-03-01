Обеспечить законность и прозрачность выборов, а также равные возможности как кандидатам, так и избирателям.

Формирование инклюзивной образовательной среды – в приоритете

Ожидания сбываются

Такую задачу поставила глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. А потому необходимо создать беспрепятственный доступ на избирательные участки области для людей с инвалидностью.Вопросы обеспечения беспрепятственного доступа к избирательным участкам области для людей с инвалидностью обсудили на заседании областного комитета по обеспечению доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.– Утверждение социальной инклюзии как повседневной формы жизни является одним из критериев неотъемлемой составляющей успеха Украины как части европейской семьи, – подчеркнула Юлия Светличная.В частности, на заседании комитета решили определить избирательные участки, которые (с учетом мест проживания лиц с инвалидностью) в первую очередь необходимо обустроить средствами беспрепятственного доступа. А также наметить перечень необходимых работ, утвердить план-график их проведения и обеспечить его выполнение.Кроме того, участники заседания акцентировали внимание на необходимости контроля доступности зданий социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры для лиц с инвалидностью во всех объединенных территориальных громадах области.По словам заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Черняка, сейчас в нашем регионе проводится масштабное строительство новых объектов, реконструкция уже существующих. И все они должны соответствовать требованиям законодательства о доступности для лиц с инвалидностью.– Должен проводиться контроль не только на стадии проектирования объектов, но и на стадии внедрения. Это наша с вами ответственность. И нормы действующего законодательства должны выполняться, – подчеркнул он, отметив хорошие результаты Харковщины по развитию инклюзии.Михаил Черняк дал рекомендации объединенным территориальным громадам: проводить мониторинг состояния работ по обеспечению для лиц с инвалидностью доступности объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, установить контроль за проведением этой работы со стороны соответствующих местных администраций.Благодаря пристальному вниманию руководителя области Юлии Светличной осуществляется особый комплексный подход к созданию комфортных и беспрепятственных условий для людей с инвалидностью. Только за последние три года в Харьковской области стали доступными около 50% сооружений. За это время количество зданий, не оборудованных должным образом, сократилось почти на1700 единиц. При этом в центре внимания председателя ХОГА – вопрос внедрения международных стандартов доступности в детских и образовательных учреждениях.27 инклюзивных ресурсных центров, 15 ресурсных комнат и 25 медиатек – такую задачу поставила Юлия Светличная на минувший год. И эти планы были не только выполнены, но и перевыполнены: на Харьковщине уже открыты 23 ресурные комнаты, 25 медиатек и 30 инклюзивно-ресурсных центров.– В Харьковской области создается инклюзивно-образовательная среда, и мне приятно констатировать, что благодаря системной работе областной администрации, личному контролю и заботе Юлии Светличной обещание создать в каждом районе и в каждом городе доступную среду уже выполнено, – отмечает заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.В этом году работа будет продолжена.– Будем и в дальнейшем обеспечивать возможность детям с инвалидностью учиться в нормальных школах вместе со своими сверстниками, – заверила Юлия Светличная.Сказано – сделано: благодаря инициативе главы области в феврале этого года открылся инклюзивно-ресурсный центр в Краснокутске – один из лучших в области. Для обеспечения обучения детей с особыми образовательными потребностями отремонтировали отдельное здание. Сейчас здесь работают восемь специалистов: психологи, реабилитологи, логопеды и дефектолог. Заведение посещают около 80 детей в возрасте от 2 до 14 лет.– Большое внимание развитию инклюзивного образования в Харьковской области уделяет лично председатель ХОГА Юлия Светличная. Именно благодаря ее инициативе сейчас в Краснокутске у нас сейчас есть один из лучших в области инклюзивно-ресурсных центров, где проводится коррекционная работа с детьми и обучение правильному общению с ними взрослых, – отметил Михаил Черняк.У центра появилось не только новое здание, где каждый из восьми специалистов имеет отдельное помещение для занятий с детьми, но и все необходимые технические средства.– Каждый кабинет оборудован с учетом современных требований: есть мультимедийные доски, сенсорный уголок для разгрузки, спортивное оборудование в комнате лечебной физкультуры. Все коррекционные услуги предоставляются бесплатно, – рассказала директор Краснокутского ИРЦ Ирина Столова. – Родители детей с особыми образовательными потребностями много лет ждали открытия подобного заведения. Пока у нас обучаются около 80 детей из всего района, которые имеют различные патологии.По словам Михаила Черняка, уже в ближайшее время на базе Краснокутского ИРЦ специалисты области проведут выездной тренинг по оказанию коррекционной помощи детям.– Мы строим новые школы, в которых сразу создаем все условия для инклюзивного образования. И на городском, и на областном уровне вводим эти условия в уже существующих школах, – говорит Юлия Светличная. – Обещаю, что мы пополним шкатулку медиатек и ресурсных комнат и будем обеспечивать все возможности для того, чтобы дети с особыми потребностями могли учиться в школах со своими сверстниками.