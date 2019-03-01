Земельный суд Мюнхена приговорил Сергея Киселева – племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева – к двум годам и трем месяца тюрьмы за подготовку участия в боевых действиях в Донбассе.

Об этом сообщает ЗН.Боевик Киселев воевал против правительственных войск Украины на стороне поддерживаемой Россией вооруженной группировки "ДНР.Телеканал RTVi пишет, что Сергей Киселев на судебном заседании 27 февраля отрицал прохождение боевой подготовки в тренировочном центре в российском Санкт-Петербурге. Он заявил, что 10 дней ждал укомплектования группы "добровольцев" для отправки на восток Украины.Во время оглашения приговора судья сказал, что "точно доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось, хотя многое и говорит в пользу этого". Перед этим судья зачитал фрагменты интервью 2014 года Сергея Киселева российскому пропагандистскому изданию, где он заявил, что активно участвовал в боях под оккупированным боевиками "ДНР" Донецком и стрелял из гранатомета по бронетехнике ВСУ.О том, что племянник воюет в Донбассе, еще в 2016 году рассказал сам одиозный российский пропагандист будучи в Беларуси. В начале февраля он повторил свой рассказ в интервью Юрию Дудю, сказав, что племянник находится в тюрьме. Собственно, оба эти факта стали поводом для проверки в отношении Сергея Киселева.48-летнего Сергея Киселева задержали в Болгарии в 2018 году по запросу немецких следователей. Он является православным священником, но оружие в руки взял. Ему вменяют в вину и это - незаконное обращение с оружием.В своем профиле в соцсетях Сергей Киселев демонстрирует симпатию сепаратистам и оскорбляет Украину, считая ее территорией, называемой им Большой Россией.