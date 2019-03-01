Земельный суд Мюнхена приговорил Сергея Киселева – племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева – к двум годам и трем месяца тюрьмы за подготовку участия в боевых действиях в Донбассе.Об этом сообщает ЗН.
Боевик Киселев воевал против правительственных войск Украины на стороне поддерживаемой Россией вооруженной группировки "ДНР.
Телеканал RTVi пишет, что Сергей Киселев на судебном заседании 27 февраля отрицал прохождение боевой подготовки в тренировочном центре в российском Санкт-Петербурге. Он заявил, что 10 дней ждал укомплектования группы "добровольцев" для отправки на восток Украины.
Во время оглашения приговора судья сказал, что "точно доказать прохождение обвиняемым боевой подготовки не удалось, хотя многое и говорит в пользу этого". Перед этим судья зачитал фрагменты интервью 2014 года Сергея Киселева российскому пропагандистскому изданию, где он заявил, что активно участвовал в боях под оккупированным боевиками "ДНР" Донецком и стрелял из гранатомета по бронетехнике ВСУ.
О том, что племянник воюет в Донбассе, еще в 2016 году рассказал сам одиозный российский пропагандист будучи в Беларуси. В начале февраля он повторил свой рассказ в интервью Юрию Дудю, сказав, что племянник находится в тюрьме. Собственно, оба эти факта стали поводом для проверки в отношении Сергея Киселева.
48-летнего Сергея Киселева задержали в Болгарии в 2018 году по запросу немецких следователей. Он является православным священником, но оружие в руки взял. Ему вменяют в вину и это - незаконное обращение с оружием.
В своем профиле в соцсетях Сергей Киселев демонстрирует симпатию сепаратистам и оскорбляет Украину, считая ее территорией, называемой им Большой Россией.