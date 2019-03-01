Решение о разработке Стратегии развития Харьковщины на период до 2027 года будут разрабатывать с привлечением специалистов и общественности.

Решение о разработке документа было принято во время сессии областного совета 28 февраля.Стратегия, действующая на данный момент, рассчитана до 2020 года. Согласно законодательству уже сегодня необходимо начинать работу над созданием нового главного стратегического документа области.– Это глобальный процесс. На законодательном уровне к этому вопросу подошли комплексно, как никогда раньше, – отметила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. – Будем привлекать к разработке депутатский корпус, чтобы слышать громаду и сделать документ максимально эффективным. Также активно будем привлекать экспертное мнение. Развитие территорий зависит от того, какой курс взять. Если допустить ошибки на этапе разработки программы, невозможно рассчитывать в результате на хорошие показатели.По словам директора Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрея Колоса, в целом в рабочую группу, которая будет работать над стратегией, войдут 100-150 человек. Кроме представителей депутатского корпуса и профильных специалистов к работе будут привлечены представители общественности.– Также будут проводиться общественные слушания. Это будет максимально публичный процесс, – рассказал Андрей Колос. – Департамент экономики уже начал подготовительные работы к разработке стратегии. Представители департамента, а также общественных организаций прошли обучение по написанию документа. Харьковщина в этом плане – первая: представители Министерства экономики вместе с европейскими партнерами посетили наш регион, и мы прослушали соответствующий курс.По словам директора Департамента экономики, особенностью новой стратегии является то, что она будет разрабатываться с учетом так называемой смарт-специализации.– Это значит, что конкурентное преимущество области должно быть отнесено к стратегическим целям. Условно говоря, если рабочая группа решит, что конкурентным преимуществом Харьковщины является машиностроение или сельское хозяйство, то, соответственно, это решение должно повлиять на стратегические цели, – объяснил Андрей Колос.Завершить работу над документом планируется до декабря 2019 года.