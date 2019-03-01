Уже в марте большинство субсидиантов будет получать государственную помощь «живыми» деньгами на руки.

«Вечерний Харьков» выяснял, какие шаги необходимо предпринять для этого.В связи с монетизацией субсидий с февраля одновременно работают две системы получения государственной помощи: денежная и наличная.. Граждане, которые обратились за субсидией в этом году с новым пакетом документов и которым субсидия назначена после 1 января 2019 года, получают ее в денежной форме. Таким людям никаких дополнительных шагов предпринимать не придется.– В этом случае Минсоцполитики перечисляет на учетные записи этих граждан в Ощадбанке сумму субсидии. А банк перечисляет эти деньги на счета предприятий, которые предоставляют коммунальные услуги, – говорит начальник отдела льгот и жилищных субсидий Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Ольга Балева.Лично ходить в Ощадбанк, чтобы оформить учетную запись, не нужно. Люди получают от банка уведомление о сумме, которую им остается доплатить по той или иной коммунальной услуге. Такие sms от Ощадбанка субсидианты начнут получать с 10 марта.. По наличной системе субсидию будут получать граждане, которым помощь была назначена до 31 декабря 2018 года. Они в марте получат начисленную за февраль субсидию уже «живыми деньгами» на руки. Пенсионерам субсидия поступит вместе с пенсией и таким же способом.– Если человек получает пенсию в банке, субсидия вместе с пенсией поступит на его банковскую карту. Причем это может быть любой банк, в котором человек получает пенсию, – поясняет Ольга Балева. – Если же человек получает пенсию через «Укрпочту», субсидию вместе с пенсией ему принесет почтальон.. Он сможет получать свою субсидию только через Ощадбанк, куда будет перечисляться вся сумма госпомощи. Как разъяснила Ольга Балева, если человек является клиентом Ощадбанка, банк его идентифицирует и перечисляет сумму субсидии на текущий или карточный счет. О чем сообщает своему клиенту -- sms по телефону, по электронной почте и т. д. Если человек не является клиентом Ощадбанка, после 13 марта ему необходимо обратиться в любое удобное отделение этого финучреждения.– Есть такая банковская услуга, как перевод «Быстрая копейка». При обращении в кассу Ощадбанка человек сможет получить субсидию наличными деньгами. Для удобства ему предложат открыть карточный или текущий счет, но это вовсе не обязательно, – говорит Ольга Балева. – Карточка удобна тем, что человеку не придется каждый месяц наведываться в банк за субсидией.. На днях во всех почтовых ящиках появится уведомление-разъяснение от «Укрпочты», каким способом человек получит субсидию за февраль и куда нужно обратиться.