Выставка лоскутного шитья «Волшебный мир женской души» открылась 28 февраля в Областном центре культуры и искусства.

Как сообщили организаторы выставки, ее темой стал образ женщины. В экспозиции представлены сюжетные картины, узоры и портреты, созданные мастерицами путем сочетания тканей различных цветовых и геометрических решений. Разнообразие изготовленных изделий поражает яркостью цветов, разнообразием созданных рисунков и функциональным назначением работ.Сбор полотна из лоскутков, аппликация из ткани, стеганые изделия существовали издавна у многих народов мира. Сейчас этот вид творчества очень популярен и к нему относятся как к виду искусства. Художественные изделия по праву заняли достойное место среди произведений декоративно-прикладного творчества во многих странах мира, отметили организаторы.В экспозицию вошли лучшие работы харьковских и киевских мастериц.