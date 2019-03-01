Экологи с правоохранителями выходят на охоту за вредителями природы.

Торговцев и покупателей накажут финансово

Горожане не брезгуют свежесорванным букетиком

Как-то негусто

На Харьковщине стартует ежегодная операция «Первоцвет» с целью охраны редких растений, занесенных в Красную книгу. Куда заглянут инспекторы и какое наказание уготовано торговцам и покупателям подснежников и черемши?Со дня на день станции метро и рынки Харькова «расцветут» подснежниками. Как ни сражаются экологи и правоохранители с теми, кто торгует первоцветами – каждую весну они традиционно появляются на своих излюбленных местах.— Мне очень нравятся подснежники, — признается харьковчанка Надежда. – Но я принципиально никогда не покупаю их у торговцев, потому что это исчезающие растения, которые нужно беречь, иначе настанет такой момент, когда мы увидим их в последний раз.Однако такой принципиальной позиции придерживаются далеко не все. Возможно, потому и непобедимы вредители природы.— Моя девушка очень любит подснежники и ландыши, и я всегда радую ее букетиком. Покупаю у старушек в метро, — признается харьковчанин Максим. – Да какие они редкие? Каждый год пол-Харькова ими завалено, на каждом углу продают….Дабы не допустить незаконной заготовки, торговли и перемещения редких и исчезающих раннецветущих растений, с 1 марта на Харьковщине стартует традиционная операция «Первоцвет», сообщила «Вечернему Харькову» заведующая сектором организационно-аналитического, документального, материально-технического обеспечения и взаимодействия со СМИ Государственной экологической инспекции в Харьковской области Елена Хотенко.По словам Елены Хотенко, в рамках акции будут созданы группы оперативного реагирования, в которые войдут сотрудники экоинспекции и полиции.— Будем проводить рейды на станциях метро и на рынках, где чаще всего реализуют первоцветы, а также в местах их произрастания, — говорит она.Конфискованные букеты передадут в зоопарк – медведи и обезьянки их охотно едят. А торговцев первоцветами накажут. Впрочем, покупателей тоже.— Законодательство предусматривает суровое наказание за уничтожение растений занесенных в Красную книгу Украины. Люди, которые собирают, перевозят, реализуют и покупают первоцветы, нарушают целый ряд нормативно-правовых документов: Закон Украины «Об охране окружающей природной среды»; «О Красной книге Украины»; «О растительном мире»; ст. 88-1 (ч.1, 2) и 90 КоАП. Нарушителям грозит очень большой штраф, — предупреждает Елена Хотенко.Так, за сбыт и покупку растений, занесенных в Красную книгу Украины – таких, как подснежники, черемша, шафран, сон-трава, ландыши, цикламены, крокусы – предусмотрен штраф в размере от 1700 до 3655 с конфискацией товара — согласно ст. 88-1 ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.Многие харьковчане не отказывают себе в удовольствии нарвать букетик первых весенних цветов во время прогулки в лесу. А похвастаться в соцсетях удачной фотографией с букетом подснежников – милое дело.— Когда я вижу такие фотки, которыми с началом весны буквально завален «Фейсбук» – хочется плакать. Так мне жаль эти нежные цветы, которым осталось жить всего несколько часов, — говорит харьковчанка Инна.По словам Елены Хотенко, за незаконный сбор первоцветов предусмотрен штраф, и немаленький. Компенсация за каждый сорванный цветок установлена в таком размере: за подснежники — 49−62 грн за экземпляр; за черемшу (лук медвежий) — 62 грн за штуку; за шафран (крокусы), сон-траву — 37−62 грн за единицу (согласно Постановлению Кабмина № 1030 от 07.11.2012 года «О размере компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания».Результатами прошлогодней операции «Первоцвет» споделились в ГУ НП в Харьковской области. С 19 марта по 1 мая работники полиции задокументировали 26 фактов нарушения порядка приобретения и сбыта растений, а также торговли редкими видами первоцветов.Совместно с работниками Госэкоинспекции в Харьковской области полицейские выявили 12 фактов нарушений порядка приобретения или сбыта цветов – составлены административные протоколы. По фактам выявления торговли редкими видами раннецветущих растений составлены 14 протоколов по ст. 160 КуоАП (торговля с рук в неустановленных местах). Изъято 293 пучка черемши, которая занесена в Красную книгу Украины, и 25 букетов редких подснежников двулистных.