В январе 2019 года поступления военного сбора увеличились на 19% по сравнению с январем 2018 года.

В январе 2019 года от предприятий, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов, в госбюджет поступило 36,7 млн грн военного сбора. Об этом сообщили в Офисе крупных плательщиков налогов. Собранная сумма на 19% больше, чем в январе 2018 года.

Больше всех военного сбора в январе 2019 года заплатили:
  • региональный филиал ПАО «Укрзалізниця»;
  • АО «Харьковоблэнерго»;
  • КП «Харьковские тепловые сети»;
  • ООО «Плариум Юкрейн»;
  • АО «Турбоатом»;
  • ЧАО «Филип Моррис Украина»;
  • АО «Новый стиль»;
  • ГП «Завод «Электротяжмаш».

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