В январе 2019 года поступления военного сбора увеличились на 19% по сравнению с январем 2018 года.В январе 2019 года от предприятий, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов, в госбюджет поступило 36,7 млн грн военного сбора. Об этом сообщили в Офисе крупных плательщиков налогов. Собранная сумма на 19% больше, чем в январе 2018 года.
Больше всех военного сбора в январе 2019 года заплатили:
- региональный филиал ПАО «Укрзалізниця»;
- АО «Харьковоблэнерго»;
- КП «Харьковские тепловые сети»;
- ООО «Плариум Юкрейн»;
- АО «Турбоатом»;
- ЧАО «Филип Моррис Украина»;
- АО «Новый стиль»;
- ГП «Завод «Электротяжмаш».