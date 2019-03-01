В январе 2019 года поступления военного сбора увеличились на 19% по сравнению с январем 2018 года.

региональный филиал ПАО «Укрзалізниця»;

АО «Харьковоблэнерго»;

КП «Харьковские тепловые сети»;

ООО «Плариум Юкрейн»;

АО «Турбоатом»;

ЧАО «Филип Моррис Украина»;

АО «Новый стиль»;

ГП «Завод «Электротяжмаш».

В январе 2019 года от предприятий, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов, в госбюджет поступило 36,7 млн грн военного сбора. Об этом сообщили в Офисе крупных плательщиков налогов. Собранная сумма на 19% больше, чем в январе 2018 года.Больше всех военного сбора в январе 2019 года заплатили: