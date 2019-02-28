Подводя итоги пленарного заседания ХІХ сессии Харьковского областного совета VII созыва, глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная отметила, что 2019-й год будет годом развития и строительства в области.

– В прошлом году мы многое сделали: отремонтировали и реконструировали или построили почти 500 объектов во всех уголках Харьковской области. На этот год планы такие же амбициозные. Мы уделим внимание социальной и гуманитарной сферам. Финансирование выделено на более 70 объектов здравоохранения, более 20 объектов образования, ЖКХ, освещение, инфраструктурные проекты. Также планируем уделить внимание развитию образования и увеличить количество мест в детских садах на 1,5 тысячи, – сообщила Юлия Светличная.Она отметила, что в области будут продолжаться масштабные ремонты дорог и реализация программы «Энергия света», которая за прошлый год очень хорошо себя зарекомендовала.– Программа «Энергия света» приобретает дополнительные функции. Мы будем освещать подъезды в многоквартирных домах, потому что люди обращались с этим предложением, чтобы обеспечить безопасность и комфорт проживания, – сказала глава ХОГА.Она отметила, что в этом году также увеличено финансирование Дорожного фонда.– Мы уделим внимание ремонту дорог. Мы действительно понимаем то напряжение, которое есть на местах. Дороги нужно ремонтировать. И нужно было еще 20-30 или более лет назад, но, к сожалению, такую работу не проводили. Поэтому сейчас нам приходится догонять все то, что не сделали до сих пор. Будем реагировать на потребности людей. Финансирование Дорожного фонда увеличено. Надеемся, что укрепятся и местные бюджеты. Поэтому будем сотрудничать с громадами для того, чтобы они приобщались к ремонту, реконструкции дорог, – сказала Юлия Светличная.Руководитель области также сообщила, что во время сессии областного совета приняли ряд важных социальных вопросов. В частности, выделили финансирование на компенсацию из областного бюджета части стоимости жилья для участников АТО, закупку путевок для оздоровления детей и льготников, оказание материальной помощи различным категориям граждан и так далее.– Бюджет развития должен иметь и социальную составляющую, – подчеркнула глава ХОГА.