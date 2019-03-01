В харьковской квартире обнаружили наркотики на 1 250 000 гривен.

28 февраля в 21:30 во время патрулирования на улице Воробьева батальон полиции особого назначения изъял у 21-летнего парня сверток с веществом растительного происхождения. Полицейские выяснили, что наркотик он хранил с целью сбыта.Выяснилось, что парень проживает вместе со своим 24-летним приятелем в арендованной квартире на улице Короленко. Оба парня – родом из Одессы.При осмотре жилья сотрудники Киевского отдела полиции обнаружили и изъяли 5 кг наркотических и психотропных веществ: каннабис, амфетамин, метадон, кокаин, электронные весы с наслоениями вещества порошкообразного типа и пакеты для фасовки.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.Мероприятия проводились под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2. Досудебное расследование продолжается.