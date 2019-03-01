Исследователи из Университета RMIT в Мельбурне разработали метод, который позволяет превращать углекислый газ в сажу.

Как отмечает ЗН, диоксид углерода считается одной из главных угроз окружающей среде и земной атмосфере, а новая разработка позволит бороться с его негативным влиянием.Новый метод относительно быстрый и не требует огромного давления и сложных химических реакций для того, чтобы превратить углекислый газ в твердый вид. Его главная сила — в наночастицах металлического церия, который играет важнейшую роль в электрохимической реакции, которая отделяет кислород от углекислого газа при слабом напряжении. Суспензия наночастиц в виде жидкометаллического сплава предотвращает накопление затвердевшего углерода над церием, повышая эффективность процесса. Более того, использование металлического галлия в качестве растворителя позволяет проводить весь процесс при комнатной температуре.Исследователи также подчеркивают, что углерод способен удерживать электрический заряд, становясь суперконденсатором, а потому может потенциально использоваться в качестве компонента в будущих транспортных средствах. Процесс также производит синтетическое топливо в качестве побочного продукта, который, опять же, может иметь промышленное применение.