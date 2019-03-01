В Харьковском и Дергачевском районах в ночь с 27 на 28 февраля поезда сбили двух мужчин, личности которых сейчас устанавливают правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.По данным силовиков, в 02:06 на железнодорожном перегоне станции "Ордовка" неизвестный вышел на рельсы перед грузовым составом и не реагировал на звуковые сигналы. Поезд сбил мужчину, полученные им травмы оказались смертельными. На вид погибшему было около 45-50 лет. Менее чем через час похожий инцидент случился на станции "Слатино". Там состав сообщением "Москва-Кривой Рог" совершил наезд на человека, переходившего колею в неположенном месте. Жертве аварии было около 30-35 лет, он был одет в светлые джинсы и черную куртку.Следователи полиции открыли уголовные производства по статьям 276 ("нарушение правил безопасности при эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта"). Сейчас правоохранители выясняют личности погибших и все обстоятельства трагедий.