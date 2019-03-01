Подобно литературному герою Ильфа и Петрова, некий гражданин за деньги открывал фирмы на свое имя.

Следователями налоговой милиции Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту пособничества неустановленным лицам в подаче государственному регистратору документов, содержащих ложные сведения, необходимые для проведения государственной регистрации ряда юридических лиц, совершенного группой лиц.Установлено, что житель Харьковской области в течение 2017 года за денежное вознаграждение, полученное от неустановленных лиц, зарегистрировал на свое имя ряд предприятий, к деятельности которых не имел никакого отношения, то есть внес заведомо ложные сведения в документы, которые в дальнейшем были предоставлены для проведения государственной регистрации ряда юридических лиц на его имя.В феврале 2019 года материалы уголовного производства в отношении данного гражданина направлено в суд с обвинительным актом.