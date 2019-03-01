Очевидно, что уровень пластикового загрязнения уже затронул весь живой мир.

Фотограф из Таиланда Чалит Сафефек застал желтобрюхую нектарницу за строительством гнезда из полосок пластика. Хотя обычно эти птицы вьют гнезда из травы, цветов и щепы. Однако на фото видно, что птицы нашли альтернативу природному материалу. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».– Я увидел это маленькое птичье гнездо во время ланча в доме моей сестры, и следующие два дня наблюдал, как продвигается строительство. Сначала птица строила дом из травы и цветов, но вскоре стала использовать пластмассовые полоски и тонкую бумагу. Большую часть пластика она уложила в центр гнезда, — рассказывает Чалит Сафефек. — Я думаю, что пластмасса была собрана на соседней свалке.