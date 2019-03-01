Прогноз погоды харьковских синоптиков на грядущие выходные свидетельствует о том, что весна наступит в понедельник.

2 марта: облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза. По городу: температура воздуха ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.3 марта: переменная облачность. Ночью местами небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью 4-9° мороза, местами 12-17° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.4 марта: облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха повысится: ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла.