В Харькове кураторы проекта ArtPiano предлагают жителям города сыграть на декорированных музыкальных инструментах.Об этом журналисту NewsRoom рассказала менеджер программы Екатерина.
Представитель Kharkiv Music Fest рассказала, что 7-8 марта на девяти закрытых локациях будут установлены клавишные, которые организаторам пожертвовали местные жители.
– Безусловно, у нас остались инструменты и с прошлого года, но в этот раз мы из не задействовали. Все фортепиано украсили художники. Через неделю мы установим музыкальные инструменты в метро, торговых центрах, а также некоторых ресторанчиках, - отметила Екатерина.
Также куратор ArtPiano добавила, что сейчас организаторы ищут музыкантов, которые готовы сыграть перед жителями и гостями города на особенных роялях.
– К нам уже присоединились ученики нескольких музыкальных школ Харькова. Но на этом мы не хотим останавливаться, - добавила представитель Kharkiv Music Fest.
Необычные фортепиано будут доступны жителям Харькова в течение месяца. Для регистрации всем желающим необходимо заполнить форму, размещенную на странице фестиваля в Facebook.
Напомним, ранее сообщалось, что харьковчан просили пожертвовать старые музыкальные инструменты для фестиваля. По словам инициаторов проекта, подобная акция проводилась и в прошлом году. Тогда жители города подарили организаторам три фортепиано. Их разрисовали местные художники, после чего музыкальные инструменты установили на разных локациях.