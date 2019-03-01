В Харьковской области за неделю заболеваемость корью снизилась на 22,1%. Зарегистрировано 113 больных, из них 33 детей.

неработающие – 29,1%;

рабочие транспорта и другие – 17,9%;

учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов – 14,0%;

неорганизованные дошкольники – 10,7%;

студенты вузов, учащиеся техникумов и ПТУ – 8,5%;

медицинские работники – 7%;

служащие – 5,2%;

дети, посещающие дошкольные учебные заведения – 4,7%;

работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности – 1,3%;

дети детских домов – 1%;

пенсионеры – 0,6%.

Среди жителей Харькова – 62 случая, Харьковского района – 12, Валковского и Первомайского районов – по 10, Чугуевского – 5, Нововодолажского – 4, Змиевского и Шевченковского – по 2, Люботин, Дергачевский, Красноградский, Краснокутский, Коломакский и Купянский районы – по одному.С начала года по состоянию на 27 февраля зарегистрировано 892 больных. Большинство заболевших – взрослые (610 человек), удельный вес детей – 31,6% (282 человека).По социальным группам населения распределение больных следующее:66,3% (591 человек) заболевших не делали прививок, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках – 88,8% (525 больных).Анализ заболеваемости привитых (301 человек) показал, что 120 больных (39,9%) имеют только одну прививку. То есть, общее количество больных, которые не имели иммунной защиты от кори, составила 79,7%.Лабораторно диагноз кори подтвержден у 13,1% больных. Госпитализированы 671 больных. Летальные случаи не регистрировались.С начала года зарегистрировано 29 вспышек кори, которые поразили 153 человек, из них 10 в быту, 6 в учебных заведениях области.Локализовано в пределах инкубационного периода – 20 вспышек, в 9 – противоэпидемические мероприятия продолжаются, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.