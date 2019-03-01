Стало известно о причинах возможного появления ракет в Украине, способных ударить по России.

Дело в том, что США недавно объявили о выходе из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, ссылаясь на нарушение со стороны России. Этот договор (РСМД) заключили в 1987 году. Он запрещал США и тогдашнему СССР иметь, производить и ставить на боевое дежурство целый класс ракет досягаемости от 500 до 5 тысяч километров, информирует zik.ua В статье американского издания The Washington Post говорится о причинах возможного появления ракет в Украине, способных ударить по России.РСМД считают важным элементом европейской безопасности. Он «свернул» ракетные программы бывших государств СССР, среди которых Украина. «И «смерть» этих договоренностей может решить и украинскую ракетную программу», – поясняет автор.Украина в свое время унаследовала третий крупнейший в мире арсенал ядерных межконтинентальных баллистических ракет, стратегические бомбардировщики и комплекс оборонной промышленности. В итоге Украина отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России.20 лет назад Россия стала экзистенциальной угрозой для Украины, военная мощь которой оказалась неподготовленной для предотвращения российской агрессии. «Даже со значительными улучшениями, традиционные силы Украины остаются низшими, неспособными встретиться с Россией в полномасштабном открытом бою. Хотя Запад оказывает политическую и военную помощь, перспективы членства в НАТО остаются неопределенными. В горячей войне с Россией Украина может рассчитывать только на собственные возможности», – говорится в статье.Украина могла бы нарастить определенные возможности сдерживания, построив арсенал ракет с радиусом действия от 500 до 1,2 тысячи километров, которые будут иметь высокоточные боеголовки с мощными неядерными взрывными зарядами, нацеленными на российские военные командные центры или важную инфраструктуру, пишет автор.Конечно, неядерные ракеты Украины вряд ли сравнились бы с российской ядерной силой, но они заставили бы Кремль подумать дважды, прежде чем идти на эскалацию, говорит автор. Поэтому с выходом из договора о РСМД, Украина имеет все средства и мотивы, а также никаких международных правовых препятствий для возобновления ракетной программы.НАТО сочтет украинские ракеты дестабилизирующим фактором. Впрочем, Украина, вероятно, получит поддержку Польши и стран Балтии, которые также хотят усилить свою защиту от России.США могли бы давить на Украину, а Россия публично бы высмеивала ее, хотя и, вероятно, пыталась бы активно взорвать такую программу, чтобы Киев не стал важным членом будущих региональных переговоров относительно оружия.И сама перспектива появления ракетной программы в Украине могла бы заставить Россию скорее сесть за стол переговоров с США – то есть ракеты Украины могут стать полезным рычагом влияния США, убежден автор.