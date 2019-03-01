В США 82-летней жительнице Флориды вернули сумочку, которую она потеряла 65 лет назад, сообщает Inside Edition.

Скорее всего, она потеряла сумочку, когда училась в старшей школе в городе Джефферсонвилл (штат Индиана).В январе этого года здание учебного заведения решили снести, и во время работ обнаружили небольшую потертую сумочку. Внутри лежало удостоверение личности на имя Марты Инны Ингэм: строители опубликовали объявление о находке в соцсетях в надежде, что владелица сумочки откликнется.Публикацию заметил один из родственников пенсионерки и в конце февраля ей доставили находку.Марта Ингэм нашла в сумочке губную помаду, эстафетную ленту и пустую обертку от жевательной резинки.Кроме того, пенсионерка рассказала, что нашла там письмо-приглашение на выпускной бал от старшеклассника, который был в нее влюблен. Она вспомнила, что пошла на выпускной не с отправителем письма, а с другим парнем.