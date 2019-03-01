Мероприятие по случаю 25-летия основания Ассоциации многодетных семей «АММА» прошло 28 февраля в Малой академии наук Харьковского областного совета.Как сообщила президент общественной организации «АММА» Юлия Ибрагим, ассоциация объединяет более 500 многодетных семей и около 1,5 тыс. детей.
– Основное наше достижение за 25 лет – это то, что мы стимулируем наши семьи помогать другим людям, - отметила руководитель ассоциации.
По ее словам, «АММА» входит в состав Единой социальной сети Харькова, участвует в городских конкурсах грантовых проектов и успешно их реализует. Организации помогает городская власть, в частности, бесплатно предоставили помещение для работы.
В будущем члены ассоциации планируют заняться социальным предпринимательством.
– Это поможет многодетным мамам быть уверенными в наше время, реализовать себя и получить дополнительный доход. Наш юбилейный год мы хотим сделать годом семьи и показать различными мероприятиями красоту и ценность семьи, чтобы возродить в нашем обществе уважение к семейным ценностям, - сказала Юлия Ибрагим.
По случаю юбилея в Доме учителя состоялось награждение членов организации. В холле работала выставка творческих работ и поделок воспитанников ассоциации «АММА».
Отметим, что общественная организация «Ассоциация многодетных семей «АММА» работает с 28 февраля 1994 года. Главная цель работы «АММА» - защита материнства и детства, а также предоставление информационной, правовой, социально-педагогической, психологической и гуманитарной помощи многодетным, неполным, приемным семьям, семьям участников военных действий, а также малообеспеченным семьям из Харькова и области, семьям вынужденно перемещенных лиц, воспитывающим детей-сирот, детей с инвалидностью и одаренных детей.