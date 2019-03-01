Работа ряда отделов полиции в Харьковской области признана неудовлетворительной.

Об этом 1 марта на совещании в Харькове сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин. По его данным, неудовлетворительно работали Новобаварский, Индустриальный отделы полиции Харькова;отделы полиции Кегичевского, Великобурлукского, Краснокутского, Купянского, Коломакского, Липецкого, Лозовского, Печенежского районов области.Вячеслав Аброськин предупредил руководителей, что в случае невыполнения поставленных задач их привлекут к дисциплинарной ответственности.Он также отметил, что завершился второй этап профилактической отработки Харьковской области, которая была направлена на стабилизацию криминогенной ситуации в городе и области.– Благодаря принятым мерам удалось увеличить количество раскрытых уголовных преступлений, удельный вес раскрытия умышленных убийств и тяжких телесных повреждений. Уменьшилось количество уголовных преступлений, грабежей, мошенничеств и угонов. Есть положительные результаты в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, – отметил Вячеслав Аброськин.