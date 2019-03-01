НАК "Нафтогаз Украины" анонсировала процессы по принудительному взысканию имущества "Газпрома" в нескольких странах.Об этом говорится в сообщении компании на странице в Facebook.
В компании напомнили, что год назад - 28 февраля 2018 года - Стокгольмский арбитраж присудил НАК победу в споре с "Газпромом".
"Наши арбитражные процессы с "Газпромом" в 2014-2018 годах - самые большие в мировой истории среди коммерческих компаний по сумме претензий. Если бы мы не пошли в суд или нам не удалось бы отстоять свою позицию, мы могли бы потерять $ 94,7 млрд, или 177 000 грн в пересчете на каждую украинскую семью", - написано в сообщении.
"Мы уже получили газ на сумму 2,1 млрд. дол. Остальное стягиваем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а также в последнее время и в Люксембурге. Скоро возможны процессы и в других странах. Международная судебная система", - говорится в сообщении.
При этом, отметили в "Нафтогазе", благодаря решению суда "Газпром" должен уплатить компании $ 4,6 млрд компенсации по транзитному контракту.