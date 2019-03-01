Органы соцзащиты будут отказывать в назначении субсидий на следующий год при наличии задолженности за отопительный период более 340 грн и сроком более одного месяца.

Об этом заявил директор Департамента государственной социальной помощи Министерство социальной политики Виталий Музыченко.– Мы предусмотрели определенную систему контроля за уплатой гражданами жилищно-коммунальных услуг. Как известно, субсидии назначаются до конца отопительного периода. То есть срок действия назначенных сейчас субсидий – до 30 апреля 2019 года, – сказал он. – В мае при обращении граждан по оформлению субсидий на следующий год или при определении права на получение субсидий в автоматическом режиме органы соцзащиты населения будут получать данные от поставщиков услуг о наличии просроченной задолженности.По словам чиновника, Минсоцполитики также рассматривает возможность переводить субсидиантов-должников за коммунальные услуги на денежную безналичную форму получения субсидий, а тем, кто оплачивает вовремя – оставлять субсидии в наличной форме.