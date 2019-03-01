Журнал SmarterTravel с помощью эксперта определил, куда в салоне самолета лучше не садиться.

Худшие места обычно «в последнем ряду самолета», говорит Дэвид Дафф, специалист по контенту в SeatGuru, дочернем сайте SmarterTravel. Об этом пишет «Вокруг Света. Украина».– Кресла там, скорее всего, имеют ограниченный наклон, а близость к туалету и камбузу будет утомительной, так как вам придется иметь дело с шумом, запахами, людьми, выстраивающимися в очередь в туалет, и занимающимся своей работой экипажем.Звучит ужасно, но подождите — это еще не все.– Во многих случаях эти места и без иллюминаторов, — продолжает Дафф, — а, в довершение всего, в задней части самолета вы будете сильнее ощущать турбулентность.Итак, задний ряд — худшее место в самолете, и вы должны избегать его любой ценой. Но каких еще мест следует избегать?Все средние сиденья непопулярны по очевидным причинам, и места рядом с выходом тоже не идеальны.– Кресла в этих местах обычно имеют ограниченное откидывание на случай эвакуации самолета, — объясняет Дафф.Даже ряды возле аварийного выхода, которые обычно имеют дополнительное пространство для ног, имеют недостатки: «Одна из основных жалоб заключается в том, что место рядом с дверью обычно холоднее, чем окружающие сиденья», — говорит Дафф. Если вы цените дополнительное пространство для ног, которое обычно предлагает такой ряд, возьмите с собой теплую кофту или шаль, чтобы согреться.Кроме того, имейте в виду, что пассажиры, сидящие в ряду возле выхода, не могут положить личные вещи под кресло, находящееся впереди, — их придется убирать наверх, что может быть неудобно. Вы также должны знать, что такие места, как правило, нравятся родителям с детьми, поэтому на тихих соседей не особо рассчитывайте.Самый очевидный способ избежать плохих мест: делать онлайн чекин сразу, как только откроется регистрация на рейс, и выбирать любое место.