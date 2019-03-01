Мероприятие проходит 1 марта в Хельсинки (Финляндия).

Участники заседания рассматривают вопросы подготовки 36-й Сессии Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, в также других будущих мероприятий, которые Конгресс будет проводить в этом году.– Продолжаем сотрудничество с ЕС на всех уровнях, – прокомментировала глава ХОГА Юлия Светличная. – Как вице-президент Палаты регионов инициирую активизацию экономических связей между украинскими и европейскими регионами, а также усиление прямых отношений регионов с международными финансовыми институциями.Напомним, 6 ноября 2018 года Юлию Светличную второй раз избрали вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Впервые эту должность глава ХОГА заняла в октябре 2016-го. Она также вошла в состав Бюро Конгресса, в котором представлены члены Палаты местных властей и Палаты регионов, и в Мониторинговый комитет.