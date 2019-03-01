Ряд научных исследований, выполненных в последние годы, свидетельствует: уровень витамина D в организме – один из важнейших маркеров здоровья, с ним связан риск развития многих заболеваний.

Это единственный витамин, который синтезируется организмом человека, но в зависимости от времени его концентрация может изменяться. Научные специалисты назвали лучший способ определять уровень витамина D – по анализу волос, сообщает МедикФорум.Традиционно уровень витамина D в организме пациентов измеряется по его концентрации в крови. Ученые из ирландского Тринити-колледжа заявили после проведенного ими исследования, что лучше всего уровень витамина D определять по волосам.«Волосы отрастают примерно на 1 см в месяц и хранят изменения в статусе витамина D, отражая сезонные и другие различия», - констатировали исследователи.По их словам, анализ концентрации витамина с использованием длинных волос позволяет определять, как изменялся уровень витамина D в организме человека на протяжении нескольких лет.Специалисты отмечают, что о содержании витамина D знать важно, поскольку это позволяет контролировать его концентрацию, не допуская дефицита или переизбытка, опасных для здоровья. При этом анализ волос является абсолютно не пугающей и безболезненной для пациентов процедурой в отличие от забора крови.В настоящее время массовой проблемой является дефицит витамина D. Медики связывают его с повышением риска сердечно-сосудистых и психических заболеваний, рака и диабета.