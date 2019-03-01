В Сети появился полный текст приговора Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которых приговорили к 10 годам заключения по делу смертельного ДТП на Сумской.

Полный текст документа размещен на сайте Единого реестра судовых решений.Дело зарегистрировано под №640/1664/18 в разделе "Криминальные дела (до 01.01.2019) Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта; Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".Как известно, приговор Зайцевой и Дронову 26 февраля в Киевском районном суде Харькова вынес судья Виктор Попрас.Виновных в смертельном ДТП в Харькове приговорили к 10 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.