Одесский художник Вадим Бондаренко установил в центре Одессы бюст американского президента Дональда Трампа.Об этом информирует «Трасса Е-95».
Слепленный из глины, а затем отлитый в тонированном гипсе бюст президента США Дональда Трампа, художник ненадолго установил на Александровском проспекте в Одессе, на одну из двух идентичных гранитных тумб.
Позже Вадим Бондаренко сообщил, что его творение демонтировали. В планах скульптора, в ближайшее время вернуть Трампа на место, и установить на соседней, пустующей тумбе бюст Ким Чен Ына.
– Через пару недель, думаю, еще раз буду устанавливать Трампа вместе с Ким Чен Ыном… Это будет как перформанс из серии «Мобильные памятники». Проект курирует Константин Дорошенко и скульптор Полина Вербицкая. Проект будет называться «Миру мир»… Но на открытии придется декларировать, скорее всего, как акцию-перформанс. Понял, что снимают в центре моментально, — заявил скульптор.