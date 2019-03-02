Компании «Нафтогаз» удалось доказать, что юрисдикция арбитража распространяется на случай с Крымом, а также виновность РФ в захвате активов.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявляет, что компания получила положительное решение от арбитража в Гааге по делу об утрате активов компании из-за аннексии Крыма, сообщает Европейская правда 1 марта.– Мы получили решение арбитража в Гааге, где рассматривался иск к РФ по утраченным активов в Крыму и на шельфе Черного моря. Решение является положительным, мы смогли доказать в трибунале факт того, что юрисдикция распространяется на этот случай, доказали, что Россия как государство виновна в потере активов и должна выплатить компенсацию в сумме до 5 млрд долларов, но решение по сумме будет предметом следующего слушания позже в этом году, - сказал Коболев.Он отметил, что особенность решения заключается в том, что история захвата активов в Крыму отличается от дел других истцов.– Самопровозглашенная власти Крыма строит доказательную базу в том, что они якобы национализировали активы Нафтогаза своим решением. Нам удалось доказать, что захват произошел РФ одновременно или после аннексии Крыма. Именно доказательство этого факта мы считаем главной победой, - подчеркнул Коболев.Дополнительные сложности по делу Нафтогаза вызывают вопросы даты начала российского контроля над полуостровом.– Мы считаем, что захват произошел в момент аннексии, все что было до этого, это были попытки скрыть ответственность России. Есть даты документов, когда незаконная власть демонстрировала, что она якобы национализировала активы, документы датированы, кажется, февралем 2014-го, - сказал он.